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Происшествия

"Он героически сражался": пожарный погиб при тушении степного пожара в ЗКО

Миршат Халиуллин, пожарный , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 18:39 Фото: facebook/Алтай Бактыгалиев
В Западно-Казахстанской области при исполнении рабочих обязанностей погиб пожарный, сообщает Zakon.kz.

О трагедии на своей страничке в Facebook рассказал родственник погибшего Алтай Бактыгалиев. По его словам, Миршат Халиуллин родился в 1994 году.

Он из простой семьи. Его отец был водителем, а мама – медсестрой.

"Недавно в сельском округе Тау во время борьбы с пламенем погиб командир пожарной части Миршат Халиуллин. Так трагически оборвалась его жизнь, тогда как он героически сражался, чтобы отбить степи от врага. Это не боль одной семьи. А утрата всего народа – он гражданин, который отважно служил своей Родине. Миршат был очень скромным, с чистым сердцем, никогда никому не желал плохого". Алтай Бактыгалиев

Информацию прокомментировали в пресс-службе областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

"3 сентября в районе зимовки "Татран", расположенной в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области, произошло возгорание сухой травы. В ходе проведения работ по ликвидации возгорания при исполнении служебных обязанностей сотрудник Департамента по чрезвычайным ситуациям получил травмы. Пострадавший был доставлен в районную больницу села Жанибек, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных травм".ДЧС ЗКО

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится соответствующая проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"Департаментом по чрезвычайным ситуациям семье погибшего сотрудника оказана вся необходимая помощь и поддержка, в том числе содействие в организации похорон".ДЧС ЗКО

17 сентября в Алматы в Карасайском районе, в Иргелинском сельском округе, вблизи села Коксай произошло загорание мусора на несанкционированной свалке. Площадь горения составила 400 кв. м.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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