На нелегальной свалке в Алматы разгорелся крупный пожар

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Карасайском районе, в Иргелинском сельском округе, вблизи села Коксай произошло загорание мусора на несанкционированной свалке. Площадь горения составила 400 кв. м, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, загорание локализовано. "На месте организована бесперебойная подача воды. С привлечением специальной техники проводятся работы по рекультивации территории и засыпке очагов горения грунтом. Работы по полной ликвидации загорания продолжаются", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что крупный природный пожар разгорелся в области Абай.

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