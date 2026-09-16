На нелегальной свалке в Алматы разгорелся крупный пожар
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карасайском районе, в Иргелинском сельском округе, вблизи села Коксай произошло загорание мусора на несанкционированной свалке. Площадь горения составила 400 кв. м, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, загорание локализовано.
"На месте организована бесперебойная подача воды. С привлечением специальной техники проводятся работы по рекультивации территории и засыпке очагов горения грунтом. Работы по полной ликвидации загорания продолжаются", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что крупный природный пожар разгорелся в области Абай.
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