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Происшествия

Поиски двух утонувших рыбаков ведутся на озере Зайсан в Восточном Казахстане

Рыбак, лодка, природа , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 19:42 Фото: pixabay
В Восточно-Казахстанской области на озере Зайсан опрокинулась лодка рыбаков, которые остались под ней и утонули, сообщает Zakon.kz.

Издание YK-news.kz отмечает, что трагедия произошла в Тугылском сельском округе Тарбагатайского района. Трое мужчин отправились на рыбалку на лодке.

Из-за сильного порыва ветра плавсредство опрокинулось. Один из рыбаков, 1968 года рождения, сумел самостоятельно добраться до берега. Еще двое мужчин – 1968 и 1995 годов рождения – спастись не смогли и утонули.

"На месте происшествия создан оперативный штаб. Для проведения поисково-спасательных работ задействованы силы и средства ДЧС, беспилотные летательные аппараты, катера, плавсредства и подводный дрон".ДЧС ВКО

Поисковые работы продолжаются, в них также принимают участие местные жители на лодках.

15 июля 2026 года тело 18-летнего Азамата Дуйсеханова, который неделю назад в свой день рождения пропал в Актау, нашли в Каспийском море.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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