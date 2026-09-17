Поиски двух утонувших рыбаков ведутся на озере Зайсан в Восточном Казахстане

В Восточно-Казахстанской области на озере Зайсан опрокинулась лодка рыбаков, которые остались под ней и утонули, сообщает Zakon.kz.

Издание YK-news.kz отмечает, что трагедия произошла в Тугылском сельском округе Тарбагатайского района. Трое мужчин отправились на рыбалку на лодке.

Из-за сильного порыва ветра плавсредство опрокинулось. Один из рыбаков, 1968 года рождения, сумел самостоятельно добраться до берега. Еще двое мужчин – 1968 и 1995 годов рождения – спастись не смогли и утонули.

"На месте происшествия создан оперативный штаб. Для проведения поисково-спасательных работ задействованы силы и средства ДЧС, беспилотные летательные аппараты, катера, плавсредства и подводный дрон". ДЧС ВКО

Поисковые работы продолжаются, в них также принимают участие местные жители на лодках.

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