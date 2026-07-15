Утонул в свой день рождения: тело молодого парня нашли в Каспийском море

Фото: instagram/112kz

Тело 18-летнего Азамата Дуйсеханова, который неделю назад в свой день рождения пропал в Актау, нашли в Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, как происходили поиски парня в Каспийском море, его тело найдено 15 июля. "В Мангистауской области завершилась поисково-спасательная операция по поиску подростка, пропавшего во время купания на необорудованном участке побережья Каспийского моря. Сегодня в 51 км от Актау сотрудники МЧС обнаружили в воде тело, в 10 м от береговой линии и извлекли его. После этого передали сотрудникам полиции", – отметили в ведомстве. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі (@112kz_) 7 июля Азамат Дуйсеханов отмечал свой день рождения с друзьями на море в 48 км от Актау. Около 15:00 молодые люди обнаружили его исчезновение.

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