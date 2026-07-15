#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
468.88
534.1
6.04
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+35°
$
468.88
534.1
6.04
События

Утонул в свой день рождения: тело молодого парня нашли в Каспийском море

Спасатели, Каспийское море, поиски , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 16:15 Фото: instagram/112kz
Тело 18-летнего Азамата Дуйсеханова, который неделю назад в свой день рождения пропал в Актау, нашли в Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, как происходили поиски парня в Каспийском море, его тело найдено 15 июля.

"В Мангистауской области завершилась поисково-спасательная операция по поиску подростка, пропавшего во время купания на необорудованном участке побережья Каспийского моря. Сегодня в 51 км от Актау сотрудники МЧС обнаружили в воде тело, в 10 м от береговой линии и извлекли его. После этого передали сотрудникам полиции", – отметили в ведомстве.

7 июля Азамат Дуйсеханов отмечал свой день рождения с друзьями на море в 48 км от Актау. Около 15:00 молодые люди обнаружили его исчезновение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Поиски парня в Каспийском море
05:20, 10 июля 2026
Именинник пропал в Каспийском море в день своего 18-летия
Загадочно пропавшую молодую женщину нашли мертвой в Семее
18:48, 03 июня 2024
Загадочно пропавшую молодую женщину нашли мертвой в Семее
Пирс, море, птицы
04:40, 07 сентября 2025
В Каспийском море обнаружили тело
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуркожа Кайпанов
16:34, Сегодня
Нуркожа Кайпанов выиграл вторую схватку на топ-турнире в Будапеште и вышел в полуфинал
Глава судей КФФ Нуну Каштру объяснил решения VAR в 17-м туре КПЛ
16:24, Сегодня
Глава судей КФФ Нуну Каштру объяснил решения VAR в 17-м туре КПЛ
Куралай Егинбайкызы
16:07, Сегодня
Куралай Егинбайкызы провела лишь один бой на чемпионате Азии и стала серебряным призёром
Шугыла Налибай
15:52, Сегодня
Шугыла Налибай разгромила соперницу в финале и стала чемпионкой Азии по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: