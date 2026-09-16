Грузовик столкнулся с тепловозом в Актюбинской области

ДТП произошло на железнодорожном переезде. Авария случилась 16 сентября на автодороге областного значения Карабутак – Костанай, сообщает Zakon.kz.

В результате аварии водитель грузовика получил легкие телесные повреждения. Его доставили в районную больницу. Других пострадавших в ДТП нет, передает "Диапазон".

После столкновения проезд по участку дороги временно ограничили.

"Компетентные службы оперативно провели работы по освобождению проезжей части. На данный момент движение по автодороге полностью восстановлено, проезд осуществляется в штатном режиме, препятствий для транспорта нет", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что на 135-м км автодороги Астана – Петропавловск произошло столкновение двух легковых автомобилей.