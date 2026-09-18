В Кокшетау расследуют гибель 27-летнего сотрудника суда

В Кокшетау полицейские устанавливают обстоятельства гибели руководителя администрации городского суда, сообщает Zakon.kz.

17 сентября 2026 года в Threads родные погибшего опубликовали пост. Они считают, что во время работы в суде на 27-летнего Аяна Дуйсекова оказывалось моральное и психологическое давление. Кроме того, по их мнению, к нему применили несправедливое дисциплинарное взыскание и выселили из служебной квартиры.

Сейчас в обстоятельствах гибели молодого сотрудника суда разбираются полицейские.

"По указанному факту осуществляется досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.

У мужчины остались жена и двое детей – одного и трех лет. Родные погибшего просят компетентные органы провести тщательное расследование и установить все обстоятельства, которые могли привести к трагедии.

В Астане продолжается судебное разбирательство по факту гибели фельдшера Улданы Мырзуан. Следователь Департамента полиции Астаны во время допроса в суде рассказала о действиях председателя ОСИ до обрушения фасада ЖК. По ее словам, подсудимая Сауле Жубаниязова в течение шести месяцев занимала должность председателя ОСИ, однако за это время не проводила работы по устранению недостатков, указанных в техническом заключении.