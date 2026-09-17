Она бездействовала: следователь о председателе ОСИ по делу о гибели фельдшера в Астане

Следователь Департамента полиции Астаны Аяжан Нусупбекова 17 сентября 2026 года во время допроса в суде рассказала о действиях председателя ОСИ до обрушения фасада ЖК, в результате которого погибла фельдшер Улдана Мырзуан, передает корреспондент Zakon.kz.

Капитан полиции сообщила, что подсудимая Сауле Жубаниязова в течение шести месяцев занимала должность председателя ОСИ, однако за это время не проводила работы по устранению недостатков, указанных в техническом заключении.

"Она не предоставила техническое заключение. Она даже не знала, что я буду проводить обыск. Согласно правилам технической эксплуатации жилищного фонда, председатель ОСИ должна два раза в год проводить визуальный осмотр жилого дома – начиная с кровли и крыши и заканчивая осмотром всего здания. Однако Жубаниязова такие осмотры не проводила. Во время дополнительного осмотра я сама видела, хотя у меня плохое зрение, что на втором и третьем этажах были трещины. Как Жубаниязова не могла их увидеть и предотвратить это обрушение? Если бы она за шесть месяцев хотя бы один раз провела визуальный осмотр, организовала собрание или вызвала экспертов, чтобы выяснить, почему появляются трещины и почему дом находится в таком состоянии. Но она бездействовала", – озвучила Аяжан Нусупбекова.

Она также отметила, что согласно Правилам управления объектом кондоминиума, фасад и конструкции жилого дома относятся к общему имуществу объекта кондоминиума, за состоянием которого председатель ОСИ обязана следить.

"Я задала Жубаниязовой вопрос о ее правах и обязанностях. Она не только не проводила осмотры, она даже не знает своих обязанностей. Каким образом она стала председателем, мне неизвестно. Однако собрание проводилось, был составлен протокол, ее назначили председателем. В Департаменте юстиции она зарегистрирована в качестве председателя ОСИ. В законе это прямо не предусмотрено, но она имеет право вызывать специалистов, обращаться в государственные органы. От нее должна была исходить инициатива. Она должна была провести собрание, составить протокол и поднять этот вопрос: "Вот, смотрите, на втором этаже идут трещины. Давайте вызовем альпинистов или специалистов из государственных органов, давайте выделим на это деньги". Но никаких собраний не проводилось, никаких протоколов не составлялось, понимаете?" – сказала капитан полиции.

8 ноября 2025 года в Астане с фасада девятиэтажного дома на проспекте Тәуелсіздік, 24Б, обрушилась кирпичная облицовка. Пострадали пять человек. Среди них была 23-летняя фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан, которая первой бросилась помогать пострадавшим. На девушку обрушились кирпичи и крепление кондиционера. Несмотря на усилия врачей, 18 ноября она скончалась в больнице.

После случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса "Недоброкачественное строительство". Позднее дело дополнили еще одной статьей – 306 "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

27 августа бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова сообщила информацию о застройщике здания.

Уже 2 сентября 2026 года свидетель рассказывала об увеличении трещины в доме. О еще одном обрушении читайте в материале.