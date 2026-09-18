Оставленную без присмотра лошадь сбили на трассе Семей – Усть-Каменогорск
Фото: pixabay
На 52-м километре автодороги Семей – Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием животного, сообщает Zakon.kz.
48-летний водитель за рулем Nissan Primera совершил наезд на лошадь, которая внезапно выбежала на проезжую часть, пишет YK-news.kz.
По данным пресс-службы Департамента полиции области Абай, в результате аварии автомобиль получил механические повреждения. На месте происшествия создалась угроза безопасности дорожного движения.
Полицейским удалось установить владельца животного и привлечь его к административной ответственности.
Тем временем в Кокшетау обычный парковочный конфликт перерос в уголовное дело с пострадавшей. Мужчина, не дождавшись водителя, перегородившего выезд автомобиля, перешел к рукоприкладству и нанес травмы студентке.
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