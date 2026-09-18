#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
446.56
512.34
5.3
Происшествия

Оставленную без присмотра лошадь сбили на трассе Семей – Усть-Каменогорск

ДТП, трасса, полиция, лошадь , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 21:35 Фото: pixabay
На 52-м километре автодороги Семей – Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием животного, сообщает Zakon.kz.

48-летний водитель за рулем Nissan Primera совершил наезд на лошадь, которая внезапно выбежала на проезжую часть, пишет YK-news.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции области Абай, в результате аварии автомобиль получил механические повреждения. На месте происшествия создалась угроза безопасности дорожного движения.

Полицейским удалось установить владельца животного и привлечь его к административной ответственности.

Тем временем в Кокшетау обычный парковочный конфликт перерос в уголовное дело с пострадавшей. Мужчина, не дождавшись водителя, перегородившего выезд автомобиля, перешел к рукоприкладству и нанес травмы студентке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
Читайте также
Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики
22:33, Сегодня
Пьянство и агрессия стоили жителю ЗКО семьи и половины доходов
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
11:24, 21 ноября 2025
От машины ничего не осталось: смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Автомобиль угодил под трамвай в Усть-Каменогорске
20:29, 22 февраля 2024
Автомобиль угодил под трамвай в Усть-Каменогорске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Руслан Эсатов
22:41, Сегодня
Руслан Эсатов высказался о победе "Каспия" в гостевом матче КПЛ
ФК &quot;Ордабасы&quot;
22:21, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 27-го тура
ХК &quot;Барыс&quot;
22:05, Сегодня
Видеообзор разгромного поражения "Барыса" от "Металлурга" в КХЛ
ФК &quot;Актобе&quot;
21:57, Сегодня
"Актобе" вырвал ничью с "Улытау" на последних секундах матча КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: