Оставленную без присмотра лошадь сбили на трассе Семей – Усть-Каменогорск

На 52-м километре автодороги Семей – Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием животного, сообщает Zakon.kz.

48-летний водитель за рулем Nissan Primera совершил наезд на лошадь, которая внезапно выбежала на проезжую часть, пишет YK-news.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции области Абай, в результате аварии автомобиль получил механические повреждения. На месте происшествия создалась угроза безопасности дорожного движения.

Полицейским удалось установить владельца животного и привлечь его к административной ответственности.

Тем временем в Кокшетау обычный парковочный конфликт перерос в уголовное дело с пострадавшей. Мужчина, не дождавшись водителя, перегородившего выезд автомобиля, перешел к рукоприкладству и нанес травмы студентке.