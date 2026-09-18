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Происшествия

"Ждал 40 минут и пнул": мужчина травмировал студентку из-за авто на севере Казахстана

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 19:47 Фото: pexels
В Кокшетау обычный парковочный конфликт перерос в уголовное дело с пострадавшей. Мужчина, не дождавшись водителя перегородившего выезд автомобиля, перешел к рукоприкладству и нанес травмы студентке, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, инцидент произошел 17 сентября 2026 года возле одного из домов по улице Акана Сери.

Молодая девушка припарковала свой автомобиль Lada Vesta возле ворот и ушла на занятия в учебное заведение.

"Вернувшись примерно через полтора часа, она столкнулась с мужчиной, который, как установлено в ходе проверки, около 40 минут ожидал владельца автомобиля. Между ними возник конфликт из-за парковки. Мужчина пнул дверь автомобиля, в результате чего девушка получила телесные повреждения в области головы". ДП Акмолинской области

При этом в полиции отметили, что возле ворот не было никаких дорожных знаков или разметки, указывающих на то, что этот участок используется для постоянного выезда транспорта.

После того как история получила огласку в социальных сетях, правоохранители оперативно установили личность дебошира. Им оказался 43-летний местный житель.

В отношении мужчины уже начато досудебное производство по статье "Хулиганство". Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчина жестоко избил жену на глазах у дочерей в Шымкенте.

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Канат Болысбек
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