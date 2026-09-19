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Хотел снять эффектное видео: дрифтера на элитном BMW арестовали в Астане

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 19:15 Фото: Zakon.kz
В Астане привлекали к ответственности лихача, устроившего опасный дрифт на дорогах столицы. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям 19 сентября 2026 года назначил нарушителю административный арест, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, инцидент произошел 16 сентября 2026 года около 14:00. Водитель автомобиля марки BMW умышленно пускал машину в дрифт во время движения по городским улицам.

Своими действиями он создал прямую угрозу для других участников дорожного движения, проявил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок агрессивной ездой.

В ходе судебного заседания 19 сентября автолюбитель полностью признал свою вину, согласился с квалификацией действий и раскаялся в содеянном.

"Обстоятельства правонарушения подтверждены протоколом об административном правонарушении, видеозаписью и рапортом инспектора. Т., согласно данным информационной системы "ЕРАП", ранее привлекался к административной ответственности по ст. 601 КоАП", – говорится в сообщении суда.

С учетом всех обстоятельств дела и прошлых нарушений суд назначил водителю BMW 10 суток административного ареста.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что откровенный ролик с "зельем" стоил астанинскому блогеру свободы.

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Канат Болысбек
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