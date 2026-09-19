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Откровенный ролик с "зельем" стоил астанинскому блогеру свободы

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 18:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане суд арестовал на 20 суток местного жителя, который опубликовал в соцсетях ролик с нецензурной бранью и употреблением запрещенных веществ. О деталях административного дела 19 сентября 2026 года рассказала пресс-служба суда столицы, сообщает Zakon.kz.

Правонарушение сотрудники Департамента полиции города Астаны выявили 18 сентября 2026 года во время мониторинга социальных сетей.

Внимание правоохранителей привлек видеоролик, автор которого вел себя крайне вызывающе, матерился в адрес не приехавшего к нему клиента и демонстративно выдыхал пары сожженного вещества зеленого цвета.

В тот же день мужчину направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила факт употребления наркотических средств в немедицинских целях.

На астанчанина составили протоколы за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 434 КоАП) и за немедицинское потребление наркотиков (ч. 1 ст. 440-1 КоАП).

"В судебном заседании гражданин М. вину признал. Пояснил, что видеозапись разместил в социальной сети в середине лета, точную дату не помнит. Наркотическое средство, с его слов, употребил за 3-4 дня до задержания, после чего на следующий день был доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении суда.

Несмотря на давность публикации, вину астанчанина полностью доказали собранными материалами: его собственными объяснениями, протоколами полиции, видеозаписью и заключением медиков.

Суд учел совокупность совершенных правонарушений и по обеим статьям назначил окончательное наказание – административный арест сроком на 20 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее семь суток ареста получил житель Шымкента за маты в соцсетях.

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Канат Болысбек
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