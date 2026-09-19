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Алматинец с "товаром" на полмиллиарда тенге заинтересовал полицейских

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 01:20 Фото: Zakon.kz
В Алматы патрульные экипажа "Буран-613" задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Злоумышленник пытался убежать от полицейских, на ходу сбрасывая одежду и вещи, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. По данным ведомства, погоня развернулась в частном секторе Медеуского района на улице Керей-Жанибек хандары.

Подозрительный молодой человек при виде патрульной машины резко изменил маршрут и бросился наутек.

"На ходу он начал избавляться от одежды и выбросил сумку. Патрульные не дали ему уйти. Мужчина был заблокирован и задержан. А вот содержимое выброшенной сумки стало главным открытием этой погони", – рассказали в полиции.

Внутри стражи порядка обнаружили крупную партию вещества растительного происхождения с характерным специфическим запахом, похожим на марихуану.

Как выяснилось при допросе, задержанный признался, что перевозил запрещенные вещества для дальнейшего сбыта. По оценке самого злоумышленника, стоимость изъятого зелья на черном рынке могла составлять около 500 млн тенге.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции Медеуского района и следственно-оперативная группа. Специалисты осмотрели территорию, изъяли вещество и направили его на экспертизу для установления точного состава и массы.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские Алматы рассказали о массовом ДТП. Авария произошла на пересечении проспекта Толе би и улицы Жумалиева.

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Канат Болысбек
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