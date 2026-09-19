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Происшествия

Опаснее, чем кажется: казахстанцев призвали отказаться от "левых" такси

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 20:26 Фото: unsplash
Отказаться от поездок на частных нелегальных такси призвали казахстанцев. С предупреждением к пассажирам 19 сентября 2026 года обратился Департамент полиции Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, именно в выходные дни спрос на междугородние и городские перевозки резко возрастает. Однако стремление сэкономить или доехать быстрее нередко приводит к трагическим последствиям.

"Поездка с нелегальным перевозчиком может быть небезопасной. В частности, существует риск, что водитель сядет за руль после употребления алкоголя или не имеет необходимых документов для перевозки пассажиров", – говорится в сообщении ДП.

С начала года в области уже зарегистрировано два крупных ДТП с участием таксистов, а всего полицейские выявили 643 факта незаконного извоза.

Один из характерных эпизодов произошел на 334-м километре трассы Астана – Костанай. Патрульные экипажи остановили минивэн Toyota Alphard, в салоне которого находились двое пассажиров.

"Водитель перевозил их за 35 тысяч тенге. При этом необходимых документов для осуществления пассажирских перевозок у водителя не было. Водитель был наказан за данное нарушение", – сообщили правоохранители.

Стражи порядка напоминают: перед посадкой в салон необходимо убедиться в наличии у перевозчика лицензии, путевого листа и пройденного техосмотра. Поездки на случайных попутках и "левых" такси ставят под угрозу безопасность всех участников дорожного движения.

Ранее полицейские Алматы рассказали о массовом ДТП. Авария произошла на пересечении проспекта Толе би и улицы Жумалиева.

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Канат Болысбек
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