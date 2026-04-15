#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Общество

Об опасных письмах и звонках предупредили казахстанцев

коллаж с сообщением от мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 11:04 Фото: eGov.kz
В электронном правительстве 15 апреля 2026 года обратились к казахстанцам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.
"Осторожно! Мошенники! В последнее время участились случаи рассылки мошенниками фейковых писем, уведомлений и телефонных звонков от имени eGov.kz с просьбой перейти на сторонние сервисы и сайты, также в чаты в мессенджерах Telegram u WhatsApp. Сообщаем, что не существует никаких документов, подтверждающих личность или полномочия сотрудника eGov.kz, также портал eGov.kz и мобильное приложение еGov Mobile не отправляют уведомления с просьбой перейти на сторонние сайты, либо чаты в мессенджерах", – говорится в сообщении.

В eGov.kz также напоминают, что уведомления о статусе получения госуслуг рассылаются только тем пользователям, которые ранее активировали функцию их получения на eGov.kz или eGov Mobile. Письма направляются строго с электронного адреса info@egov.kz.

Казахстанцев просят проявлять осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам в электронной почте и в мессенджерах – это может угрожать безопасности персональных данных.

"Обращайте внимание на детали, не переходите по подозрительным ссылкам и всегда перепроверяйте информацию, чтобы не попасть в ловушку мошенников", – просят казахстанцев.

14 апреля 2026 года казахстанцев предупредили о мошеннических сообщениях с текстом "статус вашего займа был обновлен" и ссылкой для перехода.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о рейтинговой деятельности
11:14, Сегодня
Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о рейтинговой деятельности
Новый вид мошенничества: об опасных рассылках и звонках предупредили казахстанцев
14:19, 11 декабря 2025
Новый вид мошенничества: об опасных рассылках и звонках предупредили казахстанцев
Казахстанцев предупредили о звонках "из КНБ"
11:53, 05 апреля 2024
Казахстанцев предупредили о звонках "из КНБ"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил Кукушкин три дня доигрывал матч на турнире в Китае
12:07, Сегодня
Михаил Кукушкин три дня доигрывал матч на турнире в Китае
Андрей Рублёв превзошёл Роджера Федерера на турнирах категории ATP-500
12:02, Сегодня
Андрей Рублёв превзошёл Роджера Федерера на турнирах категории ATP-500
Чемпионат Азии по боксу: как оценили в Казахстане победы и поражения звёзд нашего спорта
11:48, Сегодня
Чемпионат Азии по боксу: как оценили в Казахстане победы и поражения звёзд нашего спорта
"Барыс" заинтересовался вратарём из чемпионата Казахстана
11:25, Сегодня
"Барыс" заинтересовался вратарём из чемпионата Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: