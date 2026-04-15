Об опасных письмах и звонках предупредили казахстанцев

В электронном правительстве 15 апреля 2026 года обратились к казахстанцам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

"Осторожно! Мошенники! В последнее время участились случаи рассылки мошенниками фейковых писем, уведомлений и телефонных звонков от имени eGov.kz с просьбой перейти на сторонние сервисы и сайты, также в чаты в мессенджерах Telegram u WhatsApp. Сообщаем, что не существует никаких документов, подтверждающих личность или полномочия сотрудника eGov.kz, также портал eGov.kz и мобильное приложение еGov Mobile не отправляют уведомления с просьбой перейти на сторонние сайты, либо чаты в мессенджерах", – говорится в сообщении.

В eGov.kz также напоминают, что уведомления о статусе получения госуслуг рассылаются только тем пользователям, которые ранее активировали функцию их получения на eGov.kz или eGov Mobile. Письма направляются строго с электронного адреса info@egov.kz.

Казахстанцев просят проявлять осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам в электронной почте и в мессенджерах – это может угрожать безопасности персональных данных.

"Обращайте внимание на детали, не переходите по подозрительным ссылкам и всегда перепроверяйте информацию, чтобы не попасть в ловушку мошенников", – просят казахстанцев.

14 апреля 2026 года казахстанцев предупредили о мошеннических сообщениях с текстом "статус вашего займа был обновлен" и ссылкой для перехода.