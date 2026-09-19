До $100 в день за обман: иностранные участники ОПГ получили сроки в Казахстане

В Казахстане пресекли деятельность крупной преступной группы, организованно обманывавшей граждан по телефону. Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил 24 участников транснациональной схемы к реальным срокам, передает Zakon.kz.

Об этом 19 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области. По данным надзорного органа, всех 24 подсудимых признали виновными и приговорили к 8 годам лишения свободы каждого.

Суд установил, что злоумышленники действовали строго согласованно по указанию координаторов. Большинство участников ОПГ прибыли в Казахстан из Российской Федерации, а некоторые из них по поручению организаторов специально выезжали в РФ за оборудованием.

"Исполнителей преимущественно находили через Telegram. Им поручалось прибыть в определенный город, арендовать жилье, получить или доставить SIM-box, подключить оборудование к интернету, установить SIM-карты казахстанских операторов и обеспечивать его бесперебойную работу. За эту работу участники получали денежное вознаграждение от 50 до 100 долларов США в сутки". Прокуратура Карагандинской области

Именно через эти устройства мошенники звонили казахстанцам, представляясь сотрудниками госорганов, банков и АО "Казпочта". Вводя жертв в заблуждение, злоумышленники выманивали SMS-коды, убеждали оформлять кредиты и переводить сбережения на чужие счета.

Ключевыми уликами в деле стала изъятая в телефонах осужденных переписка в Telegram с детальными инструкциями по замене SIM-карт, настройке оборудования и отчетами перед кураторами. Несмотря на то, что фигуранты отрицали свою вину, прокуроры полностью доказали их причастность к преступной деятельности.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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