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До $100 в день за обман: иностранные участники ОПГ получили сроки в Казахстане

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 21:34 Фото: Zakon.kz
В Казахстане пресекли деятельность крупной преступной группы, организованно обманывавшей граждан по телефону. Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил 24 участников транснациональной схемы к реальным срокам, передает Zakon.kz.

Об этом 19 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области. По данным надзорного органа, всех 24 подсудимых признали виновными и приговорили к 8 годам лишения свободы каждого.

Суд установил, что злоумышленники действовали строго согласованно по указанию координаторов. Большинство участников ОПГ прибыли в Казахстан из Российской Федерации, а некоторые из них по поручению организаторов специально выезжали в РФ за оборудованием.

"Исполнителей преимущественно находили через Telegram. Им поручалось прибыть в определенный город, арендовать жилье, получить или доставить SIM-box, подключить оборудование к интернету, установить SIM-карты казахстанских операторов и обеспечивать его бесперебойную работу. За эту работу участники получали денежное вознаграждение от 50 до 100 долларов США в сутки". Прокуратура Карагандинской области

Именно через эти устройства мошенники звонили казахстанцам, представляясь сотрудниками госорганов, банков и АО "Казпочта". Вводя жертв в заблуждение, злоумышленники выманивали SMS-коды, убеждали оформлять кредиты и переводить сбережения на чужие счета.

Ключевыми уликами в деле стала изъятая в телефонах осужденных переписка в Telegram с детальными инструкциями по замене SIM-карт, настройке оборудования и отчетами перед кураторами. Несмотря на то, что фигуранты отрицали свою вину, прокуроры полностью доказали их причастность к преступной деятельности.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что казахстанцы лишились 44 млн тенге, поверив в красивую сказку "бизнесвумен".

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Канат Болысбек
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