10 казахстанцев получили большие сроки за создание ОПГ в тюрьме

12 июня 2026 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области огласил приговор в отношении 10 участников преступной группы, действовавшей в исправительном учреждении №14, расположенном в поселке Заречный, сообщает Zakon.kz.

Известно, что с 2022 по 2024 год отдельные осужденные, отбывающие наказание в данном учреждении, организовали устойчивую преступную группу и осуществляли противоправную деятельность в отношении других заключенных, применяя психологическое давление и физическую силу.

Кроме того, члены группы систематически вымогали у осужденных денежные средства, которые переводились на банковские карты и подконтрольные счета через мобильные приложения.

В случае отказа потерпевшие подвергались избиениям, унижениям и другим формам насилия.

Расследование многоэпизодного уголовного дела проводилось специальными прокурорами прокуратуры Алматинской области по статьям 262, 194 и 190 УК РК.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства, подтверждающие вину подсудимых.

В результате по итогам рассмотрения дела суд признал 10 участников преступной группы виновными по всем эпизодам и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Немного ранее мы рассказывали, что трое павлодарцев получили по 7 лет за семейный бизнез.