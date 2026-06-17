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События

10 казахстанцев получили большие сроки за создание ОПГ в тюрьме

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 17:57 Фото: Zakon.kz
12 июня 2026 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области огласил приговор в отношении 10 участников преступной группы, действовавшей в исправительном учреждении №14, расположенном в поселке Заречный, сообщает Zakon.kz.

Известно, что с 2022 по 2024 год отдельные осужденные, отбывающие наказание в данном учреждении, организовали устойчивую преступную группу и осуществляли противоправную деятельность в отношении других заключенных, применяя психологическое давление и физическую силу.

Кроме того, члены группы систематически вымогали у осужденных денежные средства, которые переводились на банковские карты и подконтрольные счета через мобильные приложения.

В случае отказа потерпевшие подвергались избиениям, унижениям и другим формам насилия.

Расследование многоэпизодного уголовного дела проводилось специальными прокурорами прокуратуры Алматинской области по статьям 262, 194 и 190 УК РК.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства, подтверждающие вину подсудимых.

В результате по итогам рассмотрения дела суд признал 10 участников преступной группы виновными по всем эпизодам и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Немного ранее мы рассказывали, что трое павлодарцев получили по 7 лет за семейный бизнез.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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