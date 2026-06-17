10 казахстанцев получили большие сроки за создание ОПГ в тюрьме
Известно, что с 2022 по 2024 год отдельные осужденные, отбывающие наказание в данном учреждении, организовали устойчивую преступную группу и осуществляли противоправную деятельность в отношении других заключенных, применяя психологическое давление и физическую силу.
Кроме того, члены группы систематически вымогали у осужденных денежные средства, которые переводились на банковские карты и подконтрольные счета через мобильные приложения.
В случае отказа потерпевшие подвергались избиениям, унижениям и другим формам насилия.
Расследование многоэпизодного уголовного дела проводилось специальными прокурорами прокуратуры Алматинской области по статьям 262, 194 и 190 УК РК.
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства, подтверждающие вину подсудимых.
В результате по итогам рассмотрения дела суд признал 10 участников преступной группы виновными по всем эпизодам и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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