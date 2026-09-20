Турист из Китая пострадал во время прогулки в горах Алматы

В районе Большого Алматинского ущелья спасатели оказали помощь гражданину Китая, который во время прогулки подвернул ногу и не смог самостоятельно продолжить путь, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, турист находился в горах вместе с двумя девушками. К месту происшествия направили спасательный экипаж КСП "БАУ".

Специалисты обнаружили группу на склоне, оказали пострадавшему первую помощь и на носилках "Акья" спустили его к машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что трое туристов застряли ночью на высоте 3100 м в Алматы.