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Происшествия

Турист из Китая пострадал во время прогулки в горах Алматы

Турист из Китая получил травму во время прогулки в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 20:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе Большого Алматинского ущелья спасатели оказали помощь гражданину Китая, который во время прогулки подвернул ногу и не смог самостоятельно продолжить путь, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, турист находился в горах вместе с двумя девушками. К месту происшествия направили спасательный экипаж КСП "БАУ".

Специалисты обнаружили группу на склоне, оказали пострадавшему первую помощь и на носилках "Акья" спустили его к машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что трое туристов застряли ночью на высоте 3100 м в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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