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Происшествия

"Агрессивно перестраивался": водитель Mercedes устроил жесткое ДТП на ВОАД в Алматы

машина, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:24 Фото: Zakon.kz
21 сентября 2026 года на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей – Mercedes E-Class, Toyota Highlander и Nissan Pathfinder, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, все три машины двигались в северном направлении. По словам очевидцев, водитель Mercedes, молодой мужчина, 2002 года рождения, передвигался агрессивно и резко перестраивался из ряда в ряд.

Однако такая езда продолжалась недолго. В какой-то момент Mercedes не поместился между автомобилями и столкнулся с Toyota Highlander. После удара оба водителя потеряли управление.

авто, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:24

Фото: Zakon.kz

авто, дорога, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:24

Фото: Zakon.kz

авто, дорога, водители, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:24

Фото: Zakon.kz

Toyota по инерции задела попутно двигавшийся Nissan Pathfinder. В итоге все три автомобиля вылетели за пределы проезжей части.

авто, дорога, водители, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:24

Фото: Zakon.kz

авто, дорога, водители, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:24

Фото: Zakon.kz

Mercedes опрокинулся на бок в арык, по пути сбив дорожный знак. Toyota и Nissan также вылетели с дороги и фактически "перепрыгнули" арык, повиснув над ним.

авто, дорога, водители, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:24

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадала пассажирка Toyota. Ее госпитализировали.

авто, дорога, водители, пробка, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:24

Фото: Zakon.kz

В настоящее время на ВОАД в северном направлении образовался многокилометровый затор. Сами автомобили практически не перекрывают движение, однако пробку провоцируют водители, которые останавливаются и замедляются, чтобы рассмотреть последствия аварии.

Вечером 20 сентября 2026 года в Алматы на Северном кольце, напротив торгового центра "Рахат", произошло тройное ДТП с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Toyota Camry, а также грузовика Volvo.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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