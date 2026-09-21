Казахстанца жестоко забили на рабочем месте: всплыли жуткие детали трагедии

Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области встал на защиту прав семьи охранника, трагически погибшего на рабочем месте. Суд признал незаконным акт инспекции труда, отказавшейся связать гибель сотрудника с его профессиональной деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Согласно материалам дела, мужчина заступил на ночную смену в Мангистауском областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции.

Около часа ночи на территорию объекта через металлический забор проник грабитель в состоянии наркотического опьянения, вооруженный металлическим предметом.

"П., услышав звуки, направился к пункту, где неизвестное лицо напало на него с металлическим предметом и нанесло множественные удары по частям тела. П. был доставлен в Мангистаускую областную больницу, где от полученных травм скончался", – говорится в сообщении суда.

После случившегося инспекция труда Мангистауской области создала комиссию для специального расследования. Однако ведомство пришло к выводу, что гибель охранника является несчастным случаем, не связанным с трудовой деятельностью.

В акте указали, что мужчина во время нападения якобы спал, а действия преступника не имеют причинно-следственной связи с исполнением трудовых обязанностей.

Не согласившись с такими выводами, родственник погибшего обратился с иском в суд.

"Несчастный случай произошел в течение рабочего времени на рабочем месте П., куда его направил работодатель. Комиссия при составлении акта специального расследования пришла к выводу, что П. во время несчастного случая спал и причины несчастного случая – противоправные действия третьего лица, не связанные с исполнением им трудовых обязанностей, они не находятся в причинно-следственной связи с наступившими последствиями", – рассказали в пресс-службе суда 21 сентября 2026 года.

Комиссия даже не опросила руководство охранного агентства и в нарушение Трудового кодекса РК не включила в свой состав представителей работодателя и центра ВИЧ.

Суд подчеркнул, что нападение произошло в рабочее время и на рабочем месте, после чего полностью удовлетворил иск: признал акт инспекции незаконным и обязал провести повторное расследование.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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