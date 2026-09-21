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Казахстанца жестоко забили на рабочем месте: всплыли жуткие детали трагедии

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 18:09 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области встал на защиту прав семьи охранника, трагически погибшего на рабочем месте. Суд признал незаконным акт инспекции труда, отказавшейся связать гибель сотрудника с его профессиональной деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Согласно материалам дела, мужчина заступил на ночную смену в Мангистауском областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции.

Около часа ночи на территорию объекта через металлический забор проник грабитель в состоянии наркотического опьянения, вооруженный металлическим предметом.

"П., услышав звуки, направился к пункту, где неизвестное лицо напало на него с металлическим предметом и нанесло множественные удары по частям тела. П. был доставлен в Мангистаускую областную больницу, где от полученных травм скончался", – говорится в сообщении суда.

После случившегося инспекция труда Мангистауской области создала комиссию для специального расследования. Однако ведомство пришло к выводу, что гибель охранника является несчастным случаем, не связанным с трудовой деятельностью.

В акте указали, что мужчина во время нападения якобы спал, а действия преступника не имеют причинно-следственной связи с исполнением трудовых обязанностей.

Не согласившись с такими выводами, родственник погибшего обратился с иском в суд.

"Несчастный случай произошел в течение рабочего времени на рабочем месте П., куда его направил работодатель. Комиссия при составлении акта специального расследования пришла к выводу, что П. во время несчастного случая спал и причины несчастного случая – противоправные действия третьего лица, не связанные с исполнением им трудовых обязанностей, они не находятся в причинно-следственной связи с наступившими последствиями", – рассказали в пресс-службе суда 21 сентября 2026 года.

Комиссия даже не опросила руководство охранного агентства и в нарушение Трудового кодекса РК не включила в свой состав представителей работодателя и центра ВИЧ.

Суд подчеркнул, что нападение произошло в рабочее время и на рабочем месте, после чего полностью удовлетворил иск: признал акт инспекции незаконным и обязал провести повторное расследование.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что пьяная женщина пыталась убить родного сына в свой день рождения.

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Канат Болысбек
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