Пьяная женщина пыталась убить родного сына в свой день рождения

Празднование дня рождения во Владимирской области России закончилось уголовным делом и тяжелыми травмами. 73-летнюю пенсионерку обвиняют в покушении на убийство собственного сына, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает СУ СК РФ региона. По версии российских следователей, инцидент произошел вечером 21 августа 2026 года в городе Владимире.

Пожилая женщина проживала в одной квартире вместе со своим 50-летним сыном. В тот вечер родственники решили отметить день рождения хозяйки дома и устроили застолье с алкоголем.

"В ходе возникшего конфликта женщина нанесла мужчине 1976 года рождения не менее 9 ударов в различные части тела. О случившемся она сообщила соседу. Пострадавший был госпитализирован, благодаря чему остался жив", – говорится в сообщении.

Потерпевший пояснил, что о произошедшем не помнит. Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что ему причинен тяжкий вред здоровью. По версии пожилой фигурантки, она нанесла удары в целях самозащиты.

В ведомстве уточнили, что против пенсионерки возбудили дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Правоохранители выясняют мотивы и детали конфликта. Известно, что пострадавший сын ранее был судим. Окончательное решение по делу матери примут после завершения всех экспертиз.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту убийства женщины расследуют в Восточно-Казахстанской области. Под подозрением в совершении тяжкого преступления оказался несовершеннолетний.