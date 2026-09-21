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Происшествия

Смятая кабина и трое пострадавших: жуткое ДТП с автобусом произошло на севере Казахстана

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 20:55 Фото: pexels
В Кокшетау произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали три человека, передает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия быстро распространились в социальных сетях. На видео видно, что передняя часть и кабина водителя общественного транспорта получили сильные повреждения.

Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, авария случилась 21 сентября 2026 года около 10:40 в районе Застанционного моста (в микрорайоне Шанхай). На дороге столкнулись маршрутный автобус №11 марки Yutong и грузовой автомобиль "ЗИЛ".

"В результате дорожно-транспортного происшествия два водителя и пассажир общественного транспорта были доставлены в медицинское учреждение с незначительными телесными повреждениями. После оказания медицинской помощи их отпустили домой", – прокомментировали инцидент корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка. По ее результатам в отношении виновного лица будут приняты соответствующие меры в административном порядке.

Ранее сообщалось, что слепой и пьяный 50-летний мужчина проехал 240 км по ночной трассе на машине сожительницы. Водитель ориентировался исключительно по габаритным огням едущих впереди фур.

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Канат Болысбек
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