Смятая кабина и трое пострадавших: жуткое ДТП с автобусом произошло на севере Казахстана

В Кокшетау произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и грузовика. В результате аварии пострадали три человека, передает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия быстро распространились в социальных сетях. На видео видно, что передняя часть и кабина водителя общественного транспорта получили сильные повреждения.

Как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, авария случилась 21 сентября 2026 года около 10:40 в районе Застанционного моста (в микрорайоне Шанхай). На дороге столкнулись маршрутный автобус №11 марки Yutong и грузовой автомобиль "ЗИЛ".

"В результате дорожно-транспортного происшествия два водителя и пассажир общественного транспорта были доставлены в медицинское учреждение с незначительными телесными повреждениями. После оказания медицинской помощи их отпустили домой", – прокомментировали инцидент корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка. По ее результатам в отношении виновного лица будут приняты соответствующие меры в административном порядке.

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