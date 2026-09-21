Рекордный штраф в Алматы: водитель BMW лишился машины из-за "космического" долга

Умные камеры и системы фиксации в Алматы устроили настоящую охоту на злостных неплательщиков. Всего за пять дней полицейские вычислили и отправили на штрафстоянку свыше 20 автомобилей с миллионными долгами, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. По данным ведомства, основная часть задержанного транспорта передвигалась по дорогам мегаполиса с иностранными номерами.

"Самая крупная задолженность оказалась у BMW с регистрацией Кыргызстана – сумма неоплаченных штрафов превысила 1 млн 700 тыс. тенге", – говорится в сообщении.

Впрочем, среди злостных неплательщиков оказались и автовладельцы с казахстанской регистрацией.

Находить нарушителей в плотном городском потоке стражам порядка помогают современные цифровые технологии: задействованы специализированные информационные системы и сети камер видеонаблюдения, функционирующие по всему городу.

Сразу после фиксации и остановки все транспортные средства должников отправляются на специализированную автостоянку.

"Полицейские напоминают: неоплаченные штрафы не исчезают. При накоплении задолженности транспортное средство может быть установлено и задержано в установленном законом порядке. Соблюдайте Правила дорожного движения и своевременно оплачивайте административные взыскания", – рассказали в ДП.

В полиции ранее показали кадры, как произошло серьезное ДТП с участием бензовоза на улице Саина. Оказалось, что причиной стал упавший у водителя двухколесного транспорта шлем.