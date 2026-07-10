"Не чешите ухо за рулем": курьезный штраф получил водитель в Алматы

В Алматы водитель утверждает, что ему пришел штраф, составленный из-за ошибки камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Пользователь Threads Мадияр 10 июля 2026 года опубликовал фото, на котором он держит руку около уха. Камера посчитала, что он говорил по телефону.

"Если чешется ухо, чешите не перед камерами. Ночью пришел штраф за использование мобильного устройства! Наши доблестные правоохранительные органы увидели телефон у уха, а вы видите? Подскажите, пожалуйста, как обжаловать штраф?" – подписал автор.

В комментариях он указал, что это произошло в Алматы на улице Северное кольцо.

Пользователи оценили курьезность ситуации, а также поделились советами, как можно обжаловать штраф:

Даже видно, братан, что ты ухо теребишь, дожились, реально, вот гонят уже они реально.

Зайдите на qamqor сайт. Там можно видео нарушения посмотреть. Там будут видны ваши действия. Обжаловать можно там же. И через eOtinish.

Через Госуслуги. Надо сделать распечатку/детализацию звонков на момент когда камера поймала кадр. Чтоб доказать, что звонков в это время не совершалось, а ваше движение руки ложно восприняли. Вообще инспектор, который смотрел фото, должен был это увидеть, что телефона нет.

Надо чехол на телефон в форме уха.

Комедия.

Хохма.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы порекомендовали водителю обратиться в Управление административной полиции, где после подтверждения факта ошибки внесут корректировку.

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