Спецтехника пробила автобус с людьми насквозь: страшное ДТП произошло в Атырауской области

В городе Кульсары Атырауской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и спецтехники. В результате столкновения госпитализация потребовалась нескольким людям, сообщает Zakon.kz.

Кадры момента аварии, снятые на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля, появились в социальных сетях.

На видео зафиксировано, как спецтехника совершает маневр поворота, но тут же часть ее металлической конструкции буквально пробивает лобовое стекло проезжавшего автобуса и оказывается внутри салона.

В пресс-службе Департамента полиции региона озвучили официальные подробности инцидента.

"На проспекте Махамбета произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса Yutong и спецтехники. В результате ДТП трое пассажиров автобуса были доставлены в больницу", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 21 сентября 2026 года в ДП.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка.

Похожее ДТП ранее произошло в Кокшетау. В результате аварии пострадали три человека.