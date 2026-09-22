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Происшествия

Мотоциклист устроил смертельное ДТП на севере страны

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария с мопедистом, ДТП с мопедом, ДТП с мопедистом, авария с мопедом, авария с мотоциклистом, ДТП с мотоциклом, столкновение с мотоциклом, авария с мотоциклом, ДТП с мотоциклистом, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 08:06 Фото: Zakon.kz
Страшная авария произошла вечером 20 сентября 2026 года в Петропавловске. 38-летний пешеход погиб, 41-летнего мотоциклиста госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Петропавловск.news, около 23:15 на улице Назарбаева 41-летний водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на 38-летнего мужчину, который переходил проезжую часть. От полученных травм пешеход скончался на месте. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.

"В рамках расследования проводят необходимые следственные действия, назначили соответствующие экспертизы", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

В полиции отметили, что продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к дорожно-транспортному происшествию.

Другое страшное ДТП произошло в Кокшетау. На дороге столкнулись маршрутный автобус и грузовой автомобиль "ЗИЛ". В результате аварии пострадали три человека.

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Камила Салкымбаева
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