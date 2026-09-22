Взрыв газгольдера и сильный пожар в Семее: стало известно о пострадавших

В Семее полностью ликвидирован пожар, возникший после воспламенения газовоздушной смеси с последующим взрывом газовоза. По уточненным данным, происшествие произошло на улице Сосновой, сообщает Zakon.kz.

Огонь распространился на одноэтажное здание автомойки и два частных жилых дома.

В результате происшествия два человека получили ожоги и были госпитализированы.

К ликвидации пожара привлекли силы и средства МЧС, ДП, БСМП и ТОО "Зеленострой". Всего на месте работали около 90 человек и 30 единиц техники.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Семее в районе Северном по ул. Сосновой открытым пламенем горит одноэтажное здание автомойки. До прибытия пожарных расчетов произошел взрыв газгольдера.