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Происшествия

Взрыв газгольдера и сильный пожар в Семее: стало известно о пострадавших

пожар в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 20:52 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Семее полностью ликвидирован пожар, возникший после воспламенения газовоздушной смеси с последующим взрывом газовоза. По уточненным данным, происшествие произошло на улице Сосновой, сообщает Zakon.kz.

Огонь распространился на одноэтажное здание автомойки и два частных жилых дома.

В результате происшествия два человека получили ожоги и были госпитализированы.

К ликвидации пожара привлекли силы и средства МЧС, ДП, БСМП и ТОО "Зеленострой". Всего на месте работали около 90 человек и 30 единиц техники.

Взрыв газгольдера и сильный пожар в Семее: стало известно о пострадавших, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 20:52

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Семее в районе Северном по ул. Сосновой открытым пламенем горит одноэтажное здание автомойки. До прибытия пожарных расчетов произошел взрыв газгольдера.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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