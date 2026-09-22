Взрыв газгольдера и сильный пожар в Семее: стало известно о пострадавших
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Семее полностью ликвидирован пожар, возникший после воспламенения газовоздушной смеси с последующим взрывом газовоза. По уточненным данным, происшествие произошло на улице Сосновой, сообщает Zakon.kz.
Огонь распространился на одноэтажное здание автомойки и два частных жилых дома.
В результате происшествия два человека получили ожоги и были госпитализированы.
К ликвидации пожара привлекли силы и средства МЧС, ДП, БСМП и ТОО "Зеленострой". Всего на месте работали около 90 человек и 30 единиц техники.
Пожар полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Семее в районе Северном по ул. Сосновой открытым пламенем горит одноэтажное здание автомойки. До прибытия пожарных расчетов произошел взрыв газгольдера.
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