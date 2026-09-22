Взрыв газгольдера и сильный пожар: что происходит в Семее
Фото: Zakon.kz
В Семее в районе Северном по ул. Сосновой открытым пламенем горит одноэтажное здание автомойки. До прибытия пожарных расчетов произошел взрыв газгольдера, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, огнем также охвачены грузовой автомобиль и два частных жилых дома. Площадь пожара устанавливается.
Информация о пострадавших не поступала.
На месте происшествия обеспечена бесперебойная подача воды, поданы пожарные стволы. Для координации сил и средств организован штаб пожаротушения.
Уточняется, что силы и средства МЧС работают по повышенному рангу.
Ранее сообщалось, что в Алматы потушили Центр особо опасных инфекций.
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