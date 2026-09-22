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Происшествия

Взрыв газгольдера и сильный пожар: что происходит в Семее

Взрыв газгольдера и сильный пожар: что происходит в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 18:28 Фото: Zakon.kz
В Семее в районе Северном по ул. Сосновой открытым пламенем горит одноэтажное здание автомойки. До прибытия пожарных расчетов произошел взрыв газгольдера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, огнем также охвачены грузовой автомобиль и два частных жилых дома. Площадь пожара устанавливается.

Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия обеспечена бесперебойная подача воды, поданы пожарные стволы. Для координации сил и средств организован штаб пожаротушения.

Уточняется, что силы и средства МЧС работают по повышенному рангу.

Ранее сообщалось, что в Алматы потушили Центр особо опасных инфекций.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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