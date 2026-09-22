Ребенка из Есиля доставили в Кокшетау на вертолете санавиации

Фото: пресс-служба МЧС РК

Экипаж воздушного судна "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с врачом санитарной авиации провел экстренную транспортировку ребенка 2014 года рождения из Есиля в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы министерства, ребенку потребовалась срочная медицинская помощь. Его доставили в областное медицинское учреждение Кокшетау для дальнейшего обследования и лечения. Благодаря оперативной работе экипажа и медицинского специалиста пациент своевременно доставлен в медицинское учреждение областного центра. Ранее сообщалось, что вертолет МЧС экстренно доставил пациента из Баянаула в Павлодар.

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