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Происшествия

Ребенка из Есиля доставили в Кокшетау на вертолете санавиации

Ребенка из Есиля доставили в Кокшетау на вертолете санавиации, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 21:41 Фото: пресс-служба МЧС РК
Экипаж воздушного судна "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с врачом санитарной авиации провел экстренную транспортировку ребенка 2014 года рождения из Есиля в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы министерства, ребенку потребовалась срочная медицинская помощь. Его доставили в областное медицинское учреждение Кокшетау для дальнейшего обследования и лечения.

Благодаря оперативной работе экипажа и медицинского специалиста пациент своевременно доставлен в медицинское учреждение областного центра.

Ранее сообщалось, что вертолет МЧС экстренно доставил пациента из Баянаула в Павлодар.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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