Алматинец зашел в метро пассажиром, а вышел фигурантом уголовного дела: что произошло
По данным ведомства, около 23:00 на станции "Алатау" сотрудники полиции на метрополитене совместно со службой транспортной безопасности проводили плановый досмотр.
Внимание стражей порядка привлек один из мужчин, поведение которого показалось подозрительным.
"При проверке в кармане его куртки обнаружили сверток. Внутри – вещество растительного происхождения зеленого цвета", – сообщили в ДП.
На место происшествия незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженную находку изъяли и направили на экспертизу для установления точного состава.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что житель Кокшетау с богатым криминальным прошлым снова оказался в центре уголовного скандала. Мужчина устроил дебош на привокзальной территории и был арестован.