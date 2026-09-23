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Происшествия

Алматинец зашел в метро пассажиром, а вышел фигурантом уголовного дела: что произошло

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 01:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Обычный вечер в алматинском метро закончился для одного из пассажиров проверкой и последующим задержанием. Об этом 23 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, около 23:00 на станции "Алатау" сотрудники полиции на метрополитене совместно со службой транспортной безопасности проводили плановый досмотр.

Внимание стражей порядка привлек один из мужчин, поведение которого показалось подозрительным.

"При проверке в кармане его куртки обнаружили сверток. Внутри – вещество растительного происхождения зеленого цвета", – сообщили в ДП.

На место происшествия незамедлительно вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженную находку изъяли и направили на экспертизу для установления точного состава.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Кокшетау с богатым криминальным прошлым снова оказался в центре уголовного скандала. Мужчина устроил дебош на привокзальной территории и был арестован.

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Канат Болысбек
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