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Происшествия

Пьяная выходка на вокзале дорого обойдется акмолинскому рецидивисту

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 01:26 Фото: Zakon.kz
Житель Кокшетау с богатым криминальным прошлым снова оказался в центре уголовного скандала. Мужчина устроил дебош на привокзальной территории и оскорбил сотрудников полиции, которые пытались пресечь распитие алкоголя, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, во время патрулирования территории сотрудники заметили группу молодых людей в состоянии алкогольного опьянения.

В целях обеспечения общественного порядка полицейские решили доставить граждан в отдел.

"Однако один из мужчин повел себя агрессивно в отношении сотрудника полиции и стал выражаться в его адрес нецензурной бранью. Нарушитель был доставлен в полицию", – говорится в сообщении ДП.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.

Кроме того, его привлекли к административной ответственности. В ведомстве уточнили, что за плечами 34-летнего мужчины уже есть неоднократные судимости.

Ранее в Костанае группа агрессивно настроенных граждан в состоянии алкогольного опьянения совершила нападение на сотрудника полиции. Жуткий инцидент попал на видео.

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Канат Болысбек
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