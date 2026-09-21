Пьяная выходка на вокзале дорого обойдется акмолинскому рецидивисту
Об этом 21 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, во время патрулирования территории сотрудники заметили группу молодых людей в состоянии алкогольного опьянения.
В целях обеспечения общественного порядка полицейские решили доставить граждан в отдел.
"Однако один из мужчин повел себя агрессивно в отношении сотрудника полиции и стал выражаться в его адрес нецензурной бранью. Нарушитель был доставлен в полицию", – говорится в сообщении ДП.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.
Кроме того, его привлекли к административной ответственности. В ведомстве уточнили, что за плечами 34-летнего мужчины уже есть неоднократные судимости.
Ранее в Костанае группа агрессивно настроенных граждан в состоянии алкогольного опьянения совершила нападение на сотрудника полиции. Жуткий инцидент попал на видео.