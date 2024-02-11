Шесть человек пострадали в аварии в Усть-Каменогорске

11 февраля на пересечении улиц Малдыбаева и Геологическая в Усть-Каменогорске произошло серьезное ДТП с участием "Субару Легаси" и "Шевроле Кобальт", сообщает Zakon.kz.

Вызволять людей пришлось спасателям ДЧС региона, которые, прибыв на место происшествия, помогли извлечь людей из двух авто и передали их медикам.

Фото: ДЧС ВКО

В результате аварии в медицинское учреждение обратились 6 человек, сообщили в ДП ВКО.

"По данному факту проводится досудебное расследование, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены соответствующие экспертизы", – сообщили в ДП.

9 февраля автобус с пассажирами застрял на трассе по пути из Новосибирска в Усть-Каменогорск.

