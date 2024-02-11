Шесть человек пострадали в аварии в Усть-Каменогорске
Фото: ДЧС ВКО
11 февраля на пересечении улиц Малдыбаева и Геологическая в Усть-Каменогорске произошло серьезное ДТП с участием "Субару Легаси" и "Шевроле Кобальт", сообщает Zakon.kz.
Вызволять людей пришлось спасателям ДЧС региона, которые, прибыв на место происшествия, помогли извлечь людей из двух авто и передали их медикам.
Фото: ДЧС ВКО
В результате аварии в медицинское учреждение обратились 6 человек, сообщили в ДП ВКО.
"По данному факту проводится досудебное расследование, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены соответствующие экспертизы", – сообщили в ДП.
9 февраля автобус с пассажирами застрял на трассе по пути из Новосибирска в Усть-Каменогорск.
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