#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
441.89
502.56
5.19
Происшествия

Несчастный случай в Актау: работник "Казахтелекома" погиб от удара током

Несчастный случай в Актау: работник &quot;Казахтелекома&quot; погиб от удара током, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 20:13 Фото: Zakon.kz
Работник одного из подразделений АО "Казахтелеком" погиб от удара током в подвале жилого дома в Актау. Трагедия произошла 21 сентября в подвальном помещении жилого дома в 28-м микрорайоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, 33-летний мужчина закреплял пластиковую трубу над лотком с электрическими кабелями и получил поражение электрическим током. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мужчина скончался.

По факту происшествия Департамент госинспекции труда создал комиссию для специального расследования. Специалисты опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В ДП Мангистауской области заявили о начале досудебного расследования по ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

Ранее сообщалось, что 38-летний мужчина погиб от удара током в СКО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Сантехник скончался от удара током во время работы в подтопленном подвале дома в Актау
04:28, 29 октября 2023
Сантехник скончался от удара током во время работы в подтопленном подвале дома в Актау
спасание
12:22, 02 мая 2026
14 человек эвакуировали из горящего жилого дома в Актау
Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика
04:00, 04 августа 2024
Ребенок погиб от удара током в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бибисара Асаубаева
20:15, Сегодня
Казахстанские шахматистки сыграли вничью с Индией на Олимпиаде-2026
Заурбек Плиев
19:41, Сегодня
СКА рэпера Басты подписал экс-футболиста "Астаны" и "Кайрата" Заурбека Плиева
Дана Уайт
19:11, Сегодня
Глава UFC Дана Уайт прокомментировал предстоящий бой Фьюри - Джошуа
Кирилл Проходов
18:44, Сегодня
Узбекистан приблизился к Казахстану в медальном зачёте Азиады-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: