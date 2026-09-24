Несчастный случай в Актау: работник "Казахтелекома" погиб от удара током

Работник одного из подразделений АО "Казахтелеком" погиб от удара током в подвале жилого дома в Актау. Трагедия произошла 21 сентября в подвальном помещении жилого дома в 28-м микрорайоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, 33-летний мужчина закреплял пластиковую трубу над лотком с электрическими кабелями и получил поражение электрическим током. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мужчина скончался.

По факту происшествия Департамент госинспекции труда создал комиссию для специального расследования. Специалисты опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В ДП Мангистауской области заявили о начале досудебного расследования по ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

Ранее сообщалось, что 38-летний мужчина погиб от удара током в СКО.