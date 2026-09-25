Большегруз Volvo с досками опрокинулся под Карагандой: момент попал на видео

Днем 25 сентября 2026 года на Северном обходе Караганды опрокинулся грузовой автомобиль Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летнего водителя фуры с травмами доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места аварии быстро распространились в социальных сетях. На видеозаписях видно, что большегруз перевозил строительные доски, которые после опрокидывания раскидало по всей проезжей части.

Для ликвидации последствий ДТП и подъема большегруза на место прибыл специальный автокран, а также бригада скорой медицинской помощи.

В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали инцидент и уточнили предварительные детали аварии.

"37-летний водитель автомашины Volvo, по предварительным данным, на Северном обходе города Караганды при прохождении затяжного поворота не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель доставлен в медицинское учреждение", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В ведомстве также добавили, что данный факт зарегистрирован в полиции.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все точные причины и обстоятельства случившегося.

Ранее кадры с места страшного ДТП под Костанаем появились в Сети.