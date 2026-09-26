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Происшествия

Опасная поездка по городу обернулась для молодого казахстанца жестким наказанием

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 00:47 Фото: pexels
В Кызылорде полицейские с помощью камер видеонаблюдения вычислили и задержали 21-летнего пьяного автолихача, устросившего опасный беспредел на дорогах города, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. По данным ведомства, автолихача установили и доставили в управление полиции.

Им оказался 21-летний житель Кызылорды Нурсултан Айтбаев. В ходе проверки выяснилась главная причина его поведения за рулем – молодой человек управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

"Кроме того, за нарушение правил маневрирования, управление транспортным средством без прохождения технического осмотра, создание аварийной ситуации, а также проезд на запрещающий красный сигнал светофора в отношении водителя составлены административные протоколы", – рассказали в полиции.

Суд рассмотрел собранные материалы и вынес жесткое решение: правонарушителя отправили под административный арест на 15 суток, а также лишили водительских прав на максимальный срок – семь лет.

Автомобиль лихача уже эвакуировали на штрафстоянку.

Правоохранители в очередной раз призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности и не рисковать жизнью – своей и окружающих.

Ранее полицейские пресекли ночные гонки на улицах Шымкента.

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Канат Болысбек
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