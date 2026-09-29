Грузовик врезался в стоящий Renault на БАКАД: пострадали три человека

На Большой Алматинской кольцевой автодороге (БАКАД) произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Авария случилась в ночь на 30 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в западном направлении, не доезжая до поселка Боролдай. По предварительным данным, автомобиль Renault Logan, которым управляла девушка, остановился у отбойника из-за технической неисправности. В машине вместе с водителем находился пассажир.

Девушка включила аварийную сигнализацию и позвонила родственникам, которые должны были приехать ей на помощь.

Однако до их приезда в стоящий Renault, как утверждают очевидцы, врезался грузовик Kia Bongo, двигавшийся в том же направлении. После столкновения грузовик опрокинулся на бок и несколько десятков метров проехал по дороге.

Renault Logan от удара отбросило на отбойник, после чего автомобиль, по словам очевидцев, отскочил обратно на проезжую часть и остановился поперек дороги.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Renault, а также водитель грузовика. По имеющейся информации, всех троих госпитализировали в ближайшую больницу.

Родственники пострадавшей прибыли на место ДТП и рассказали, что в момент аварии на участке БАКАД не работало освещение, хотя вдоль дороги установлены опоры.

Как утверждают очевидцы, освещение включилось уже после того, как родственники приехали на место ДТП. Вскоре туда также прибыла техника, обслуживающая БАКАД, и установила ограждение вокруг места аварии.

Обстоятельства ДТП и причины произошедшего предстоит установить полицейским.

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