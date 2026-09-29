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Происшествия

Грузовик врезался в стоящий Renault на БАКАД: пострадали три человека

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 01:44 Фото: Zakon.kz
На Большой Алматинской кольцевой автодороге (БАКАД) произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Авария случилась в ночь на 30 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в западном направлении, не доезжая до поселка Боролдай. По предварительным данным, автомобиль Renault Logan, которым управляла девушка, остановился у отбойника из-за технической неисправности. В машине вместе с водителем находился пассажир.

Девушка включила аварийную сигнализацию и позвонила родственникам, которые должны были приехать ей на помощь.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 01:44

Фото: Zakon.kz

Однако до их приезда в стоящий Renault, как утверждают очевидцы, врезался грузовик Kia Bongo, двигавшийся в том же направлении. После столкновения грузовик опрокинулся на бок и несколько десятков метров проехал по дороге.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 01:44

Фото: Zakon.kz

Renault Logan от удара отбросило на отбойник, после чего автомобиль, по словам очевидцев, отскочил обратно на проезжую часть и остановился поперек дороги.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 01:44

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Renault, а также водитель грузовика. По имеющейся информации, всех троих госпитализировали в ближайшую больницу.

Родственники пострадавшей прибыли на место ДТП и рассказали, что в момент аварии на участке БАКАД не работало освещение, хотя вдоль дороги установлены опоры.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 01:44

Фото: Zakon.kz

Как утверждают очевидцы, освещение включилось уже после того, как родственники приехали на место ДТП. Вскоре туда также прибыла техника, обслуживающая БАКАД, и установила ограждение вокруг места аварии.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 01:44

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства ДТП и причины произошедшего предстоит установить полицейским.

Ранее смертельное ДТП с "Газелью" и "Ладой" произошло на трассе Алматы – Екатеринбург.

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Канат Болысбек
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