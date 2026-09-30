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Происшествия

Пожар в рестобаре: спасатели прибыли по повышенному рангу

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 08:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ночь на 30 сентября 2026 года в районе Астана города Актобе произошло возгорание кровли трехэтажного здания рестобара, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), огонь охватил рестобар по улице Вавилова. На место происшествия пожарные подразделения прибыли по повышенному рангу.

"В ходе тушения спасатели извлекли из здания два кислородных баллона и предотвратили распространение огня на пять расположенных в непосредственной близости частных жилых домов и автомойку", – уточнили в МЧС.

Пожар был полностью ликвидирован. В результате происшествия пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину возгорания.

В Щучинске задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге частного дома, в котором погибла семейная пара.

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Камила Салкымбаева
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