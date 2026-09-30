Пожар в рестобаре: спасатели прибыли по повышенному рангу

В ночь на 30 сентября 2026 года в районе Астана города Актобе произошло возгорание кровли трехэтажного здания рестобара, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), огонь охватил рестобар по улице Вавилова. На место происшествия пожарные подразделения прибыли по повышенному рангу.

"В ходе тушения спасатели извлекли из здания два кислородных баллона и предотвратили распространение огня на пять расположенных в непосредственной близости частных жилых домов и автомойку", – уточнили в МЧС.

Пожар был полностью ликвидирован. В результате происшествия пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину возгорания.

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