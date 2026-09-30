Zeekr протаранил автобус в Астане: четыре человека в больнице

В Астане 29 сентября 2026 года Zeekr – один из популярных электромобилей премиум-сегмента – не пропустил пассажирский автобус Yutong на перекрестке, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель Zeekr, следуя по проспекту Мәңгілік Ел со стороны проспекта Кабанбай батыра, на пересечении с улицей Хусейн бен Талала, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному общественному автобусу Yutong.

В результате произошло серьезное столкновение.

"Водитель и пассажир Zeekr, а также двое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение". Пресс-служба ДП Астаны

Теперь машина водворена на коммунальную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.

После произошедшего сотрудники столичной полиции призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными на дороге, уважать других участников движения.

В ночь на 30 сентября 2026 года на Большой Алматинской кольцевой автодороге (БАКАД) произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Подробности тут.