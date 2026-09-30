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События

Иностранка обвинила полицейских Алматинской области в изнасиловании

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 16:04 Фото: Zakon.kz
В одном из пабликов известной сети Threads появилась информация о том, что в Конаеве 28-летняя иностранка заявила о групповом изнасиловании сотрудниками местной полиции, сообщает Zakon.kz.

Автор утверждает, что заявление потерпевшую заставили писать под диктовку, а позже полицейские и вовсе следили за ее квартирой и сняли сетку с окна, чтобы изъять вещественные доказательства.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области отреагировали на публикации и заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемые водворены в ИВС", – заверили стражи порядка.

По заявлению женщины, инцидент произошел в Конаеве.

"В ходе первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены, задержаны и доставлены двое мужчин, указанных в заявлении. Все доводы и обстоятельства произошедшего будут тщательно проверены и получат соответствующую правовую оценку".Пресс-служба ДП Алматинской области

28 сентября 2026 года стало известно, что известного казахстанского тренера по велоспорту Максата Аязбаева разыскивают в Индии по делу о предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней спортсменки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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