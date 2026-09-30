Пенсионер из Костаная поверил объявлению в TikTok и едва не лишился 1,9 млн тенге
Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
В Костанайской области сотрудники банка предотвратили перевод 1,9 млн тенге, который пожилой мужчина собирался отправить на иностранный счет. Заподозрив мошенничество, они сообщили в полицию.
Выяснилось, что мужчина увидел в TikTok объявление о продаже автомобиля со скидкой 30%. После этого неизвестные связались с ним в WhatsApp и убедили срочно перевести деньги.
Когда мужчина сообщил, что находится в полиции, мошенники начали требовать от него уйти и завершить перевод. Они утверждали, что автомобиль уже находится на таможне и задержка оплаты приведет к проблемам.
Благодаря сотрудникам банка и полиции деньги удалось сохранить.
Правоохранители призывают не доверять объявлениям с подозрительно большими скидками и не переводить деньги незнакомцам.
Ранее сообщалось, что казахстанка "погрязла" в микрокредитах и списала их через суды.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript