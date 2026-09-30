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Происшествия

Пенсионер из Костаная поверил объявлению в TikTok и едва не лишился 1,9 млн тенге

Пенсионер поверил объявлению в TikTok и чуть не лишился 1,9 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 19:13 Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
В Костанайской области сотрудники банка предотвратили перевод 1,9 млн тенге, который пожилой мужчина собирался отправить на иностранный счет. Заподозрив мошенничество, они сообщили в полицию.

Выяснилось, что мужчина увидел в TikTok объявление о продаже автомобиля со скидкой 30%. После этого неизвестные связались с ним в WhatsApp и убедили срочно перевести деньги.

Когда мужчина сообщил, что находится в полиции, мошенники начали требовать от него уйти и завершить перевод. Они утверждали, что автомобиль уже находится на таможне и задержка оплаты приведет к проблемам.

Благодаря сотрудникам банка и полиции деньги удалось сохранить.

Правоохранители призывают не доверять объявлениям с подозрительно большими скидками и не переводить деньги незнакомцам.

Ранее сообщалось, что казахстанка "погрязла" в микрокредитах и списала их через суды.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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