Пенсионер из Костаная поверил объявлению в TikTok и едва не лишился 1,9 млн тенге

В Костанайской области сотрудники банка предотвратили перевод 1,9 млн тенге, который пожилой мужчина собирался отправить на иностранный счет. Заподозрив мошенничество, они сообщили в полицию.

Выяснилось, что мужчина увидел в TikTok объявление о продаже автомобиля со скидкой 30%. После этого неизвестные связались с ним в WhatsApp и убедили срочно перевести деньги.

Когда мужчина сообщил, что находится в полиции, мошенники начали требовать от него уйти и завершить перевод. Они утверждали, что автомобиль уже находится на таможне и задержка оплаты приведет к проблемам.

Благодаря сотрудникам банка и полиции деньги удалось сохранить.

Правоохранители призывают не доверять объявлениям с подозрительно большими скидками и не переводить деньги незнакомцам.

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