Пропавшего туриста из Кореи ищут в горах Алматы: что известно

В горах Алматы продолжаются поисково-спасательные работы по поиску 73-летнего гражданина Кореи. 28 сентября он поднялся в район Талгарского перевала вместе с группой, после чего сообщил коллегам, что продолжит маршрут самостоятельно. В гостиницу мужчина не вернулся, сообщает Zakon.k.

Сообщение о его пропаже поступило на пульт 112 29 сентября. Для поисков развернули оперативный штаб ДЧС Алматы. В работах задействованы около 50 человек, восемь единиц техники, семь БПЛА, три кинологических расчета и вертолет "Казавиаспас".

Спасатели обследуют маршруты в районе Левого Талгара, ледника Богдановича и прилегающих ущелий, а также труднодоступные участки и горные тропы. Дополнительно изучаются записи с камер видеонаблюдения и опрашиваются туристы, находившиеся в районе.

Поисковые работы ведутся круглосуточно с учетом сложного рельефа и высоты около 3200 м. Куда именно направился турист после расставания с группой, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Чо Кукхи 28 сентября поднялся в горы в составе группы, после чего сказал, что поднимется немного выше и самостоятельно спустится вниз. С тех пор информация о его местонахождении не поступала.