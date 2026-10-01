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Происшествия

Опасный Instagram: казахстанец получил 3 года условно за нападение на "поклонника" своей жены

Социальные сети, инстаграм, instagram, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 13:58 Фото: unsplash
Жанибекский районный суд Западно-Казахстанской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ножом на знакомого из-за лайков под фотографиями его жены в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным суда, инцидент произошел 10 мая 2026 года около 02:00. Мужчины поссорились после того, как потерпевший поставил отметки "Нравится" под фотографиями супруги подсудимого.

Во время конфликта мужчина достал заранее приготовленный складной нож и несколько раз ударил им потерпевшего. После этого он скрылся с места происшествия.

В результате потерпевший получил проникающее ножевое ранение живота с повреждением внутренних органов. Суд квалифицировал причиненный вред как тяжкий.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим. Государственный обвинитель просил назначить ему три года лишения свободы.

"Суд признал мужчину виновным и также назначил 3 года лишения свободы, однако наказание постановил считать условным. Испытательный срок составил 3 года", – отмечает пресс-служба суда ЗКО.

На этот период мужчине запрещено без уведомления службы пробации менять место жительства и работы, выезжать в другие населенные пункты и посещать места, где продают алкоголь. Также он обязан находиться дома с 22:00 до 06:00 и не совершать новых умышленных правонарушений.

Приговор вступил в законную силу.

Немного ранее мы писали о том, что оговорка стоила женщине двух недель в больнице, а ее сожителю – трех с половиной лет колонии. Житель Петропавловска жестоко избил возлюбленную после того, как она назвала его чужим именем.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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