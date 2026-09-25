Одно случайное слово стоило казахстанке здоровья: за что ее искалечил сожитель
Как пишет 25 сентября 2026 года издание Qazaqstan Media, счастливая совместная жизнь 36-летнего Андрея Сугака и его женщины продлилась недолго. К моменту роковых событий они прожили всего два месяца. И как уверяла потерпевшая, до конфликта, который произошел в середине марта, серьезных проблем между ними не было.
Ссора началась после того, как женщина назвала своего благоверного – Андрея – другим именем. Каким, в материалах судебного дела не значится.
"Мужчина утверждал, что просил ее так не делать, однако она "продолжала и продолжала" называть его не по паспорту. Мужское эго это разозлило, и в ход пошли кулаки. Видимо, чтобы напомнить, как его зовут, он ударил любимую кулаком по лицу. От смачной пощечины она упала на диван", – говорится в сообщении.
Однако этого агрессору показалось мало: он сел сверху и нанес еще несколько ударов по лицу и голове, игнорируя мольбы женщины о пощаде. После избиения пострадавшая не стала обращаться к врачам, надеясь, что гематомы пройдут сами. Однако через несколько дней ее состояние резко ухудшилось.
На улице по пути к вокзалу женщине помогли прохожие, вызвавшие скорую помощь. У женщины диагностировали тяжелейшие травмы: черепно-мозговую, ушиб и кровоизлияние мозга, а также переломы лицевых костей. На лечение ушло две недели.
В суде домашний агрессор признал вину, раскаялся и попросил учесть наличие малолетнего ребенка. Да и сама потерпевшая обидчика простила и просила не лишать его свободы. Но суд посчитал, что исправление мужчины без изоляции от общества невозможно.
"Сугак признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 106 ч.1 УК РК и назначить наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – зачитала приговор судья Лариса Крюкова.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Талдыкоргане очевидцы сняли на видео массовые ночные разборки группы молодых людей. Происшествием заинтересовались правоохранительные органы.