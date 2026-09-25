Одно случайное слово стоило казахстанке здоровья: за что ее искалечил сожитель

Оговорка стоила женщине двух недель в больнице, а ее сожителю – трех с половиной лет колонии. Житель Петропавловска жестоко избил возлюбленную после того, как она назвала его чужим именем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года издание Qazaqstan Media, счастливая совместная жизнь 36-летнего Андрея Сугака и его женщины продлилась недолго. К моменту роковых событий они прожили всего два месяца. И как уверяла потерпевшая, до конфликта, который произошел в середине марта, серьезных проблем между ними не было.

Ссора началась после того, как женщина назвала своего благоверного – Андрея – другим именем. Каким, в материалах судебного дела не значится.

"Мужчина утверждал, что просил ее так не делать, однако она "продолжала и продолжала" называть его не по паспорту. Мужское эго это разозлило, и в ход пошли кулаки. Видимо, чтобы напомнить, как его зовут, он ударил любимую кулаком по лицу. От смачной пощечины она упала на диван", – говорится в сообщении.

Однако этого агрессору показалось мало: он сел сверху и нанес еще несколько ударов по лицу и голове, игнорируя мольбы женщины о пощаде. После избиения пострадавшая не стала обращаться к врачам, надеясь, что гематомы пройдут сами. Однако через несколько дней ее состояние резко ухудшилось.

На улице по пути к вокзалу женщине помогли прохожие, вызвавшие скорую помощь. У женщины диагностировали тяжелейшие травмы: черепно-мозговую, ушиб и кровоизлияние мозга, а также переломы лицевых костей. На лечение ушло две недели.

В суде домашний агрессор признал вину, раскаялся и попросил учесть наличие малолетнего ребенка. Да и сама потерпевшая обидчика простила и просила не лишать его свободы. Но суд посчитал, что исправление мужчины без изоляции от общества невозможно.

"Сугак признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 106 ч.1 УК РК и назначить наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – зачитала приговор судья Лариса Крюкова.

Приговор вступил в законную силу.

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