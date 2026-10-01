Изнасилование 9-летнего мальчика в Алматы: раскрыты новые детали дела

Стали известны новые детали расследования дела о сексуальном насилии над девятилетним ребенком в Алматы. Подозреваемого в преступлении задержали полицейские, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе городского Департамента полиции.

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. По результатам будет принято процессуальное решение", – сообщили 1 октября 2026 года в ведомстве корреспонденту Zakon.kz.

О произошедшем стало известно после обращения матери ребенка к правозащитнице Ляззат Ракишевой. По ее словам, над мальчиком надругался сосед: мужчина обманным путем пригласил его к себе домой.