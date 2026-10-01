Изнасилование 9-летнего мальчика в Алматы: раскрыты новые детали дела
Фото: Zakon.kz
Стали известны новые детали расследования дела о сексуальном насилии над девятилетним ребенком в Алматы. Подозреваемого в преступлении задержали полицейские, сообщает Zakon.kz.
Информацию подтвердили в пресс-службе городского Департамента полиции.
"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. По результатам будет принято процессуальное решение", – сообщили 1 октября 2026 года в ведомстве корреспонденту Zakon.kz.
О произошедшем стало известно после обращения матери ребенка к правозащитнице Ляззат Ракишевой. По ее словам, над мальчиком надругался сосед: мужчина обманным путем пригласил его к себе домой.
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