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Происшествия

Изнасилование 9-летнего мальчика в Алматы: раскрыты новые детали дела

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 22:10 Фото: Zakon.kz
Стали известны новые детали расследования дела о сексуальном насилии над девятилетним ребенком в Алматы. Подозреваемого в преступлении задержали полицейские, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе городского Департамента полиции.

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. По результатам будет принято процессуальное решение", – сообщили 1 октября 2026 года в ведомстве корреспонденту Zakon.kz.

О произошедшем стало известно после обращения матери ребенка к правозащитнице Ляззат Ракишевой. По ее словам, над мальчиком надругался сосед: мужчина обманным путем пригласил его к себе домой.

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Канат Болысбек
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