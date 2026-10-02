Иномарка JAC вспыхнула на ходу в Алматы

В Алматы утром 1 октября 2026 года на Кульджинском тракте загорелась машина, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что примерно в 8:10 утра огонь в автомобиле марки JAC вспыхнул прямо на ходу.

"На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Полицейские тем временем отвели проезжавший транспорт на безопасное расстояние и обеспечили безопасность на участке дороги", – рассказали в полиции.

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

"1 октября пожарные расчеты Турксибского района в считанные минуты ликвидировали возгорание моторного отсека и салона автомашины марки JAC на площади 3 кв. м", – прокомментировали произошедшее в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Окончательная причина будет установлена специалистами по результатам проверки.

А в Астане вышедшая из строя электроника отправила машину вместе с водителем в реку.