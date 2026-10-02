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События

В Алматы изменят схему движения на нескольких улицах

В Алматы изменят схему движения на нескольких улицах, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 18:42 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с проведением дорожных работ введут временные ограничения движения на нескольких участках. Ограничения будут действовать с 2 по 4 октября, сообщает Zakon.kz.

В частности, движение ограничат на следующих участках:

  • Улица Момышулы, южнее проспекта Рыскулова – с 22:00 2 октября до 09:00 3 октября.
  • Проспект Алатау на пересечении с улицей Толе би – 3 и 4 октября с 08:00 до 18:00. На время работ организуют реверсивное движение.
  • Улица Толе би на участке от проспекта Сейфуллина до улицы Желтоксан – движение полностью перекроют с 09:00 3 октября до 09:00 4 октября.
  • Проспект Абылай хана на участке от улицы Макатаева до улицы Маметовой – движение будет полностью закрыто с 08:00 3 октября до 20:00 4 октября.

На всех участках установят соответствующие предупреждающие дорожные знаки.

Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути.

Ранее сообщалось, что грузовому транспорту ограничили движение на трассе, связывающей центр и север Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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