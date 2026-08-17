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Происшествия

Лесные пожары охватили несколько регионов Казахстана

лесные пожары, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 23:01 Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
В Казахстане 17 августа зарегистрировали 12 лесных пожаров. Возгорания зафиксировали в нескольких регионах страны и на территориях особо охраняемых природных зон, сообщает Zakon.kz.

Два пожара произошли в Карагандинской области и еще два – на территории КГНПП "Каркаралы". По одному возгоранию зарегистрировано в Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях, а также в ГНПП "Бурабай" и ГНПП "Катон-Карагай". Еще по два пожара зафиксировали в ГЛПР "Ертіс орманы" и "Семей орманы".

В "Казавиалесоохране" сообщили, что очаги своевременно обнаружили во время воздушного патрулирования. Дополнительно территории контролировала государственная лесная охрана. К ликвидации возгораний привлекли работников лесного хозяйства, сотрудников "Казавиалесоохраны" и специальную технику.

Работы по локализации и полному тушению пожаров продолжаются. В ведомстве призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе в пожароопасный период.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали из-за степных пожаров в Карагандинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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