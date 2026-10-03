Около недели в горах Алматы ищут пропавшего 73-летнего туриста из Кореи: что известно

В горах Алматы продолжаются поиски 73-летнего гражданина Республики Корея, пропавшего после подъема в район Талгарского перевала 28 сентября, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, поисковая операция осложняется сложным рельефом, большой площадью территории и перепадом высот. Спасатели обследуют ущелья, горные склоны и другие труднодоступные участки.

В операции задействованы около 102 человек, 11 единиц техники, четыре кинологических расчета, шесть беспилотников и авиация МЧС. Также к поискам привлечены сотрудники полиции и волонтеры.

Мужчина поднялся в горы вместе с группой, после чего сообщил, что продолжит маршрут самостоятельно. В гостиницу он не вернулся. Сообщение о пропаже поступило 29 сентября.

Поисковые работы продолжаются круглосуточно и находятся на контроле МЧС.

Ранее сообщалось, что Чо Кукхи 28 сентября поднялся в горы в составе группы, после чего сказал, что поднимется немного выше и самостоятельно спустится вниз. С тех пор информация о его местонахождении не поступала.