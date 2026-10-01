В Алматы уже несколько дней ищут пропавшего в горах иностранца

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям усилили поисково-спасательные работы в районе Талгарского перевала, где пропал гражданин Кореи, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пропаже 73-летнего мужчины поступило 29 сентября 2026 года.

"Он поднялся в составе группы, но далее продолжил маршрут самостоятельно, сказав группе, что немного прогуляется и вернется", – рассказал 1 октября 2026 года заместитель начальника ДЧС Алматы Ануар Юсупов.

Поисковые мероприятия ведутся на высоте около 3 200 метров. Работы организованы в круглосуточном режиме. На месте развернут штаб, координацию поисковых мероприятий осуществляет руководство ДЧС Алматы.

Поисковые группы обследуют труднодоступные участки горной местности, ущелья, склоны, маршруты в направлении перевалов и вершин. Также была обследована акватория расположенных в районе водоемов.

Спасатели отмечают, что работы осложняются сложным горным рельефом, значительной высотой и труднодоступностью отдельных участков. Всего в поисково-спасательных работах задействовано порядка 130 человек, восемь единиц техники, три кинологических расчета, 11 беспилотных летательных аппаратов и авиация МЧС.

Ранее в Алматинской области спасатели оказали помощь гражданину Франции, который пострадал в горах.