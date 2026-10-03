Мужчина пострадал в ДТП с участием грузовика и дорожной техники

Департамент инспекции труда по Акмолинской области проводит специальное расследование по факту аварии на трассе Астана – Караганда, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация о том, что 3 октября 2026 года фура наехала на мужчину. По предварительной информации, он получил множественные травмы и переломы. В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что в результате аварии водитель дорожного катка был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь:

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 345 УК Республики Казахстан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".

К расследованию инцидента подключился Департамент инспекции труда по Акмолинской области.

"3 октября 2026 года в Департамент инспекции труда по Акмолинской области поступило сообщение от инженера службы БиОТ "Прогресс KZ" о несчастном случае. По факту данного несчастного случая Департаментом государственной инспекции труда по Акмолинской области будет назначено и проведено специальное расследование", – проинформировали в ведомстве.

А 29 сентября 2026 года недалеко от села Тассуат Жаркаинского района Акмолинской области водитель автомобиля "ГАЗель" совершил наезд на лошадь, находившуюся на проезжей части. Хозяина животного привлекли к ответственности.