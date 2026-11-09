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Происшествия

Жуткое массовое ДТП с грузовиком: среди пострадавших оказался новорожденный

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 05:36 Фото: Zakon.kz
На трассе Астана – Петропавловск произошла авария с участием грузовой автомашины марки Volvo, автомобилей Hyundai Genesis и Lada Granta, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Акмолинской области, авария произошла 7 ноября 2026 года на 312-м километре автодороги. В результате происшествия водитель и четыре пассажира автомобиля Hyundai Genesis с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

"В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах", – отметили в полиции.

По предварительной информации, один из пострадавших пассажиров ребенок, которому всего четыре дня. Об этом сообщает Instagram-паблик nayza_kokshe. Предположительно, аварию спровоцировал оторванный прицеп, который влетел в следом идущую машину.

Утром 8 ноября на границе города Алматы с Алматинской областью в новом микрорайоне "Мадениет" по ул. Аруана произошло жесткое лобовое столкновение автомобилей Toyota Frontlander и Lada Priora.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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